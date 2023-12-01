Κατάλογος Εταιρειών
Fastenal Μισθοί

Ο μισθός της Fastenal κυμαίνεται από $18,199 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο χαμηλό άκρο έως $120,600 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Fastenal. Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $20.7K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Λογιστής
$33.1K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$60.3K

Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$52.3K
Αναλυτής Δεδομένων
$64.3K
Επιστήμονας Δεδομένων
$19K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$18.2K
Πωλήσεις
$121K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$25.8K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Fastenal is Πωλήσεις at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $120,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fastenal is $33,114.

