  • Μισθοί
  • Σύμβουλος Διοίκησης

  • Όλοι οι Μισθοί Σύμβουλος Διοίκησης

Ericsson Σύμβουλος Διοίκησης Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Σύμβουλος Διοίκησης in United States στην Ericsson ανέρχεται σε $130K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Ericsson. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Ericsson
Senior Strategy Consultant
Plano, TX
Σύνολο ανά έτος
$130K
Επίπεδο
L3
Βάση
$130K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
7 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Ericsson?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Σύμβουλος Διοίκησης at Ericsson in United States sits at a yearly total compensation of $198,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ericsson for the Σύμβουλος Διοίκησης role in United States is $130,000.

Άλλοι Πόροι