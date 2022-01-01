Κατάλογος Εταιρειών
Ciena
Ciena Μισθοί

Ο μισθός της Ciena κυμαίνεται από $33,419 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνικός Συγγραφέας στο χαμηλό άκρο έως $275,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Ciena. Τελευταία ενημέρωση: 10/13/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Δικτύων

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Μηχανικός Υλικού
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

Οπτικός Μηχανικός
Median $83.1K

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $275K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$86.7K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$87.3K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$139K
Επιστήμονας Δεδομένων
$78.9K
Σύμβουλος Διοίκησης
$180K
Μάρκετινγκ
$252K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$66.8K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$101K
Πωλήσεις
Median $116K
Μηχανικός Πωλήσεων
$150K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$110K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$95.8K
Τεχνικός Συγγραφέας
$33.4K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Ciena, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Ciena είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $275,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Ciena είναι $103,078.

