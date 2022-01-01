Κατάλογος Εταιρειών
DraftKings
DraftKings Μισθοί

Το εύρος μισθών της DraftKings κυμαίνεται από $86,028 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Προσλήψεις στο χαμηλότερο άκρο έως $302,625 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της DraftKings. Τελευταία ενημέρωση: 8/18/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Μηχανικός Δεδομένων

Μηχανικός Αξιοπιστίας Ιστοτόπου

Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
L7 $249K
L6 $303K
Διευθυντής Προϊόντος
L8 $205K
L7 $193K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $112K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $175K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $90K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $148K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$265K
Οικονομικός Αναλυτής
$159K
Μάρκετινγκ
$124K
Διευθυντής Προγράμματος
$92.5K
Προσλήψεις
$86K
Πρόγραμμα Εκχώρησης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχής
RSU

Στην DraftKings, οι RSUs υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:

  • 25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

El rol més ben pagat informat a DraftKings és Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the L6 level amb una compensació total anual de $302,625. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a DraftKings és de $175,000.

Άλλοι Πόροι