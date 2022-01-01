DraftKings Μισθοί

Το εύρος μισθών της DraftKings κυμαίνεται από $86,028 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Προσλήψεις στο χαμηλότερο άκρο έως $302,625 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της DraftKings . Τελευταία ενημέρωση: 8/18/2025