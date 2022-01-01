Κατάλογος Εταιρειών
Grubhub
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Grubhub Μισθοί

Το εύρος μισθών της Grubhub κυμαίνεται από $19,632 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $320,000 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Grubhub. Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Μηχανικός Αξιοπιστίας Ιστοτόπου

Διευθυντής Προϊόντος
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $320K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $150K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $95K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $140K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
Median $185K
Λογιστής
$126K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$296K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$125K
Οικονομικός Αναλυτής
$87.6K
Ανθρώπινοι Πόροι
$74.6K
Μάρκετινγκ
$51K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$103K
Διαχειριστής Συνεργατών
$115K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$19.6K
Διευθυντής Προγράμματος
$160K
Προσλήψεις
$101K
Πωλήσεις
$128K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$85.6K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$101K
Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη
$98K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Πρόγραμμα Εκχώρησης

40%

ΕΤΟΣ 1

30%

ΕΤΟΣ 2

15%

ΕΤΟΣ 3

15%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχής
RSU

Στην Grubhub, οι RSUs υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:

  • 40% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (40.00% ετήσια)

  • 30% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (7.50% τριμηνιαία)

  • 15% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (3.75% τριμηνιαία)

  • 15% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (3.75% τριμηνιαία)

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχής
RSU

Στην Grubhub, οι RSUs υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:

  • 25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Έχετε ερώτηση; Ρωτήστε την κοινότητα.

Επισκεφθείτε την κοινότητα του Levels.fyi για να αλληλεπιδράσετε με εργαζόμενους από διαφορετικές εταιρείες, να λάβετε συμβουλές καριέρας και περισσότερα.

Επισκεφθείτε Τώρα!

Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Grubhub είναι ο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού με ετήσια συνολική αποζημίωση $320,000. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Grubhub είναι $127,379.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Grubhub

Σχετικές Εταιρείες

  • Yelp
  • Pandora
  • Eventbrite
  • Chewy
  • One Medical
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι