Η αποζημίωση Αρχιτέκτονας Λύσεων in United States στην Dell Technologies κυμαίνεται από $138K ανά year για L5 έως $205K ανά year για L9. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $200K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Dell Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 12/6/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Solution Architect I
$127K
$121K
$2.5K
$4.1K
Solution Architect II
$178K
$178K
$0
$0
Senior Solution Architect
$177K
$152K
$1.7K
$23.3K
Principal Architect
$253K
$192K
$3.8K
$57.5K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
33.3%
ΕΤΟΣ 1
33.3%
ΕΤΟΣ 2
33.3%
ΕΤΟΣ 3
Στην Dell Technologies, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)
33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)
33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)
