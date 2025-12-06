Dell Technologies Αρχιτέκτονας Λύσεων Μισθοί

Η αποζημίωση Αρχιτέκτονας Λύσεων in United States στην Dell Technologies κυμαίνεται από $138K ανά year για L5 έως $205K ανά year για L9. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $200K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Dell Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 12/6/2025

Εταιρεία Τοποθεσία | Ημερομηνία Όνομα Βαθμίδας Ετικέτα Έτη Εμπειρίας Σύνολο / Στην Εταιρεία Συνολική Αποζημίωση ( USD ) Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 33.3 % ΕΤΟΣ 1 33.3 % ΕΤΟΣ 2 33.3 % ΕΤΟΣ 3 Τύπος Μετοχών RSU Στην Dell Technologies, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών: 33.3 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 33.30 % ετησίως )

33.3 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 33.30 % ετησίως )

33.3 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 33.30 % ετησίως )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Dell Technologies ?

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Dell Technologies ?

