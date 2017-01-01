Κατάλογος Εταιρειών
Cursor
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
Κορυφαίες γνώσεις
  • Συνεισφέρετε κάτι μοναδικό για την Cursor που μπορεί να είναι χρήσιμο για άλλους (π.χ. συμβουλές συνέντευξης, επιλογή ομάδων, μοναδική κουλτούρα κλπ).
    • Σχετικά με

    Cursor is a collaborative analytics platform that enables users to author, organize, and search code across their organization, enhancing team productivity and code management.

    cursor.com
    Ιστότοπος
    2017
    Έτος Ίδρυσης
    5
    Αριθμός Υπαλλήλων
    $0-$1M
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Κεντρικά Γραφεία

    Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στα Εισερχόμενά σας

    Εγγραφείτε σε επαληθευμένες προσφορές.Θα λάβετε την ανάλυση των λεπτομερειών αποζημίωσης μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

    Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν.

    Προτεινόμενες Θέσεις

      Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Cursor

    Σχετικές Εταιρείες

    • Facebook
    • Flipkart
    • Snap
    • Stripe
    • PayPal
    • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

    Άλλοι Πόροι