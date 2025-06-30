Κατάλογος Εταιρειών
Creditas
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Creditas Μισθοί

Το εύρος μισθών της Creditas κυμαίνεται από $42,915 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος στο χαμηλότερο άκρο έως $114,447 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Creditas. Τελευταία ενημέρωση: 8/24/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $47.5K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Διευθυντής Προϊόντος
$114K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$42.9K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Creditas είναι ο Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $114,447. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Creditas είναι $47,491.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Creditas

Σχετικές Εταιρείες

  • DoorDash
  • Flipkart
  • Square
  • Lyft
  • Pinterest
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι