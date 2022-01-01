Κατάλογος Εταιρειών
ConocoPhillips
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

ConocoPhillips Μισθοί

Ο μισθός της ConocoPhillips κυμαίνεται από $80,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $402,000 για έναν Επιχειρησιακή Ανάπτυξη στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ConocoPhillips. Τελευταία ενημέρωση: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Information Technologist (IT)
Median $109K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $80K
Λογιστής
$109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$88.8K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$402K
Χημικός Μηχανικός
$121K
Επιστήμονας Δεδομένων
$287K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$174K
Γεωλόγος Μηχανικός
$275K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$279K
Διαχειριστής Προϊόντος
$127K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$212K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην ConocoPhillips είναι Επιχειρησιακή Ανάπτυξη at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $402,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ConocoPhillips είναι $150,499.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την ConocoPhillips

Σχετικές Εταιρείες

  • General Motors
  • DISH Network
  • Ameren
  • Aaron's
  • Southern
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι