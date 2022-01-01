Κατάλογος Εταιρειών
Τζένεραλ Μότορς Μισθοί

Ο μισθός της General Motors κυμαίνεται από $44,446 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σύμβουλος Διοίκησης στο χαμηλό άκρο έως $277,400 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο.

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

Μηχανικός Λογισμικού Κινητών Εφαρμογών

Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Δικτύων

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Μηχανικός Δεδομένων

Μηχανικός Λογισμικού Παραγωγής

Μηχανικός Συστημάτων

Ερευνητής Επιστήμονας

Επιστήμονας Δεδομένων
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
Μηχανικός Υλικού
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

Μηχανικός Ενσωματωμένου Hardware

Μηχανολόγος Μηχανικός
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

Μηχανικός Παραγωγής

Μηχανικός CAE

Διαχειριστής Προϊόντος
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
Σχεδιαστής Προϊόντος
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Αρχιτέκτονας Λύσεων
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Αρχιτέκτονας Cloud

Αρχιτέκτονας Ασφάλειας Cloud

Επιχειρησιακός Αναλυτής
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
Διαχειριστής Έργων
L6 $114K
L7 $143K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
L6 $128K
L7 $160K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
L5 $98.9K
L6 $110K
Μηχανικός Ελέγχου
L5 $94K
L6 $115K
Μάρκετινγκ
Median $120K
Προσελκυστής Προσωπικού
Median $200K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
Median $148K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $123K
Λογιστής
Median $100K

Τεχνικός Λογιστής

Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
Median $100K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
Median $200K
Γραφικός Σχεδιαστής
Median $135K
Ανθρώπινοι Πόροι
Median $102K
Πωλήσεις
Median $100K
Διοικητικός Βοηθός
$60.5K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$225K
Εταιρική Ανάπτυξη
$86.2K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$135K
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$137K
Νομικός
$116K
Σύμβουλος Διοίκησης
$44.4K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$89.6K
Μηχανικός Υλικών
$213K
Οπτικός Μηχανικός
$198K
Ερευνητής UX
$149K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην General Motors, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην General Motors είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the L9 level με ετήσια συνολική αμοιβή $277,400. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην General Motors είναι $130,446.

