Comcast
Comcast Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων in United States στην Comcast ανέρχεται σε $185K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Comcast. Τελευταία ενημέρωση: 9/23/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Comcast
Technical Program Manager
Philadelphia, PA
Σύνολο ανά έτος
$185K
Επίπεδο
L4
Βάση
$145K
Stock (/yr)
$30K
Μπόνους
$10K
Έτη στην εταιρεία
2-4 Έτη
Έτη εμπειρίας
5-10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Comcast?

$160K

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

15%

ΕΤΟΣ 1

15%

ΕΤΟΣ 2

15%

ΕΤΟΣ 3

15%

ΕΤΟΣ 4

40%

ΕΤΟΣ 5

Τύπος Μετοχών
RSU + Options

Στην Comcast, τα RSU + Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 5 ετών:

  • 15% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)

  • 15% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)

  • 15% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)

  • 15% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)

  • 40% κατοχυρώνεται στο 5th-ΕΤΟΣ (40.00% ετησίως)

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU + Options

Στην Comcast, τα RSU + Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων at Comcast in United States sits at a yearly total compensation of $305,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων role in United States is $184,000.

