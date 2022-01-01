Κατάλογος Εταιρειών
Disney
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Disney Μισθοί

Ο μισθός της Disney κυμαίνεται από $50,250 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλό άκρο έως $477,667 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Disney. Τελευταία ενημέρωση: 9/3/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Μηχανικός Δεδομένων

Μηχανικός Λογισμικού Παραγωγής

Μηχανικός Λογισμικού Ασφαλείας

Μηχανικός Αξιοπιστίας Ιστοτόπου

Προγραμματιστής Ιστού

Διαχειριστής Προϊόντος
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
Σχεδιαστής Προϊόντος
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
Median $109K
Επιστήμονας Δεδομένων
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $120K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
Median $180K
Διαχειριστής Έργων
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
Median $158K
Πωλήσεις
Median $99.5K

Διευθυντής Λογαριασμού

Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
Median $400K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
Median $180K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
Median $328K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $416K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Cloud Security Architect

Ερευνητής UX
Median $158K
Εξυπηρέτηση Πελατών
Median $60K
Ανθρώπινοι Πόροι
Median $140K
Λογιστής
Median $85K

Τεχνικός Λογιστής

Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
Median $165K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
Median $178K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
Median $150K
Προσελκυστής Προσωπικού
Median $115K
Διοικητικός Βοηθός
$50.3K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$296K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$53.6K
Μηχανικός Ελέγχου
$93.5K
Εταιρική Ανάπτυξη
$226K
Γραφικός Σχεδιαστής
$90.5K
Μηχανικός Υλικού
$85.6K
Νομικός
Median $266K
Σύμβουλος Διοίκησης
$86.2K
Μάρκετινγκ
$209K

Διευθυντής Μάρκετινγκ Προϊόντων

Συνολικές Αμοιβές
$148K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$95.9K

Αναλυτής

Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Disney, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

33%

ΕΤΟΣ 1

33%

ΕΤΟΣ 2

34%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Disney, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (16.50% εξαμηνιαία)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (16.50% εξαμηνιαία)

  • 34% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (17.00% εξαμηνιαία)

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Disney, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

Έχετε κάποια ερώτηση; Ρωτήστε την κοινότητα.

Επισκεφθείτε την κοινότητα του Levels.fyi για να έρθετε σε επαφή με εργαζόμενους από διαφορετικές εταιρείες, να πάρετε συμβουλές καριέρας και πολλά άλλα.

Επισκεφθείτε Τώρα!

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Disney είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the P7 level με ετήσια συνολική αμοιβή $477,667. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Disney είναι $158,000.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Disney

Σχετικές Εταιρείες

  • Sony
  • Take-Two Interactive Software
  • Activision
  • Discovery
  • SiriusXM
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι