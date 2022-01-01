Disney Μισθοί

Ο μισθός της Disney κυμαίνεται από $50,250 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλό άκρο έως $477,667 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Disney . Τελευταία ενημέρωση: 9/3/2025