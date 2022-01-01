Κατάλογος Εταιρειών
ClearBank
ClearBank Μισθοί

Το εύρος μισθών της ClearBank κυμαίνεται από $152,429 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $160,219 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της ClearBank. Τελευταία ενημέρωση: 8/24/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $157K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $152K
Μάρκετινγκ
$153K

Διευθυντής Προϊόντος
$160K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην ClearBank είναι ο Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $160,219. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην ClearBank είναι $154,783.

