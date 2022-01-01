Κατάλογος Εταιρειών
AlphaSights
AlphaSights Μισθοί

Ο μισθός της AlphaSights κυμαίνεται από $74,625 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $240,790 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της AlphaSights. Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $150K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $130K
Πωλήσεις
Median $135K

Προσελκυστής Προσωπικού
Median $80.5K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$81.6K
Επιστήμονας Δεδομένων
$164K
Σύμβουλος Διοίκησης
$119K
Μάρκετινγκ
$74.6K
Διαχειριστής Έργων
$127K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$241K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$83.6K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at AlphaSights is Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $240,790. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlphaSights is $127,400.

