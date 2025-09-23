Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Citadel κυμαίνεται από $405K ανά year για L1 έως $608K ανά year για L5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $525K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Citadel. Τελευταία ενημέρωση: 9/23/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Συμπεριλαμβανόμενοι ΤίτλοιΥποβολή Νέου Τίτλου