Ramp Μισθοί

Ο μισθός της Ramp κυμαίνεται από $76,380 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $595,400 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Ramp . Τελευταία ενημέρωση: 10/25/2025