Ramp Μισθοί

Ο μισθός της Ramp κυμαίνεται από $76,380 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $595,400 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Ramp. Τελευταία ενημέρωση: 10/25/2025

Μηχανικός Λογισμικού
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

Μηχανικός Λογισμικού Frontend

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $189K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Ιστοσελίδων Σχεδιαστής

Προσελκυστής Προσωπικού
Median $135K

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $275K
Μάρκετινγκ
Median $200K

Διευθυντής Μάρκετινγκ Προϊόντων

Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$149K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$261K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$76.4K
Επιστήμονας Δεδομένων
$161K
Ανθρώπινοι Πόροι
$333K
Πωλήσεις
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$269K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Ramp, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Ramp είναι Μηχανικός Λογισμικού at the Staff Software Engineer level με ετήσια συνολική αμοιβή $595,400. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Ramp είναι $259,416.

