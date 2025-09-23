Κατάλογος Εταιρειών
Cirrus Logic
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων

  • Όλοι οι Μισθοί Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων

Cirrus Logic Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων in United Kingdom στην Cirrus Logic κυμαίνεται από £99.4K έως £141K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Cirrus Logic. Τελευταία ενημέρωση: 9/23/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

£113K - £128K
United Kingdom
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
£99.4K£113K£128K£141K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 2 ακόμη Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων υποβολές στην Cirrus Logic για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

£121K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.


Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Cirrus Logic?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων at Cirrus Logic in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £141,296. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cirrus Logic for the Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων role in United Kingdom is £99,386.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Cirrus Logic

Σχετικές Εταιρείες

  • MaxLinear
  • Arm
  • Intel
  • Juniper Networks
  • Micron Technology
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι