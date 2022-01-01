Ίντελ Μισθοί

Ο μισθός της Intel κυμαίνεται από $36,403 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $818,056 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Ίντελ . Τελευταία ενημέρωση: 10/21/2025