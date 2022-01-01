Κατάλογος Εταιρειών
Ίντελ Μισθοί

Ο μισθός της Intel κυμαίνεται από $36,403 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $818,056 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Ίντελ. Τελευταία ενημέρωση: 10/21/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Δικτύων

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Μηχανικός Δεδομένων

Μηχανικός Λογισμικού Παραγωγής

Μηχανικός Λογισμικού Ασφαλείας

Μηχανικός DevOps

Μηχανικός Αξιοπιστίας Ιστοτόπου

Μηχανικός Κρυπτογραφίας

Μηχανικός Συστημάτων

Μηχανικός Λογισμικού Βιντεοπαιχνιδιών

Ερευνητής Επιστήμονας

Ερευνητής Τεχνητής Νοημοσύνης

Μηχανικός Τεχνητής Νοημοσύνης

Embedded Systems Software Engineer

Μηχανικός Υλικού
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

Διαχειριστής Προϊόντος
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

Επιστήμονας Δεδομένων
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

Διευθυντής Τεχνικού Έργου

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
Μηχανολόγος Μηχανικός
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

Αρχιτέκτονας Λύσεων
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Μάρκετινγκ
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

Διευθυντής Μάρκετινγκ Προϊόντων

Σχεδιαστής Προϊόντος
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
Χημικός Μηχανικός
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
Ανθρώπινοι Πόροι
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
Μηχανικός Υλικών
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
Πωλήσεις
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

Διευθυντής Πωλήσεων Υπαίθρου

Διευθυντής Λογαριασμού

Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
Median $151K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Median $201K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
Median $262K
Οπτικός Μηχανικός
Median $239K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
Median $290K
Διαχειριστής Έργων
Median $57.8K
Λογιστής
Median $137K

Technical Accountant

Διοικητικός Βοηθός
Median $95.2K
Γραφικός Σχεδιαστής
Median $235K
Μηχανικός Πωλήσεων
Median $201K
Νομικός
Median $300K
Αρχηγός Επιτελείου
$220K
Πολιτικός Μηχανικός
$231K

Construction Engineer

Μηχανικός Ελέγχου
$230K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$103K
Αναλυτής Δεδομένων
$71.7K
Διαχειριστής Εγκαταστάσεων
$118K
Σχεδιαστής Μόδας
$76.4K
Βιομηχανικός Σχεδιαστής
$156K
Σύμβουλος Διοίκησης
$120K
Μηχανικός MEP
$180K
Prompt Engineer
$469K
Προσελκυστής Προσωπικού
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
Τεχνικός Συγγραφέας
$44.2K
Ερευνητής UX
$37.7K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$166K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Intel, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Intel, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Intel είναι Μηχανικός Λογισμικού at the Fellow level με ετήσια συνολική αμοιβή $818,056. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Intel είναι $188,939.

