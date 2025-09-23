Κατάλογος Εταιρειών
Cirrus Logic
  • Μισθοί
  • Διαχειριστής Προγραμμάτων

  • Όλοι οι Μισθοί Διαχειριστής Προγραμμάτων

Cirrus Logic Διαχειριστής Προγραμμάτων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Προγραμμάτων in United Kingdom στην Cirrus Logic κυμαίνεται από £96.8K έως £136K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Cirrus Logic. Τελευταία ενημέρωση: 9/23/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

£105K - £122K
United Kingdom
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
£96.8K£105K£122K£136K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

£121K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Cirrus Logic?

Συχνές Ερωτήσεις

أعلى حزمة راتب لوظيفة Διαχειριστής Προγραμμάτων في Cirrus Logic in United Kingdom تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره £135,580. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Cirrus Logic لوظيفة Διαχειριστής Προγραμμάτων in United Kingdom هو £96,843.

