  • Μισθοί
  • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

  • Όλοι οι Μισθοί Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Cirrus Logic Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός in United States στην Cirrus Logic ανέρχεται σε $250K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Cirrus Logic. Τελευταία ενημέρωση: 9/23/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Cirrus Logic
Electrical Engineer
Austin, TX
Σύνολο ανά έτος
$250K
Επίπεδο
L6
Βάση
$200K
Stock (/yr)
$50K
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
21 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Cirrus Logic?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στην Cirrus Logic in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $308,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Cirrus Logic για τον ρόλο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός in United States είναι $175,000.

Άλλοι Πόροι