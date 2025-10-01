Κατάλογος Εταιρειών
Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επιστήμονας Δεδομένων in Phoenix Area στην Circle K ανέρχεται σε $120K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Circle K. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Circle K
Senior Data Scientist
Tempe, AZ
Σύνολο ανά έτος
$120K
Επίπεδο
1
Βάση
$120K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
3 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Circle K?

$160K

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην Circle K in Phoenix Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $131,750. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Circle K για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in Phoenix Area είναι $117,500.

