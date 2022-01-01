Κατάλογος Εταιρειών
Bose
Bose Μισθοί

Ο μισθός της Bose κυμαίνεται από $42,432 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $283,575 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Bose. Τελευταία ενημέρωση: 9/4/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $170K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $83.2K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Μηχανικός Υλικού
Median $158K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $120K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $230K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
Median $120K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$42.4K
Νομικός
$161K
Σύμβουλος Διοίκησης
$172K
Μάρκετινγκ
$44.2K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$109K
Διαχειριστής Προϊόντος
$61.8K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$135K
Διαχειριστής Έργων
$65.3K
Πωλήσεις
$42.5K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$284K
Ερευνητής UX
$154K
Λείπει ο τίτλος σας;

Λείπει ο τίτλος σας;


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Bose είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $283,575. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Bose είναι $120,000.

