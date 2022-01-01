Κατάλογος Εταιρειών
Magic Leap
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Magic Leap Μισθοί

Ο μισθός της Magic Leap κυμαίνεται από $90,554 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Υλικού στο χαμηλό άκρο έως $324,719 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Magic Leap. Τελευταία ενημέρωση: 10/9/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Μηχανικός Λογισμικού Εικονικής Πραγματικότητας

Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $113K
Μάρκετινγκ
Median $151K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$167K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $150K
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$204K
Μηχανικός Υλικού
$90.6K
Ανθρώπινοι Πόροι
$199K
Νομικός
$189K
Οπτικός Μηχανικός
$155K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$92.3K
Διαχειριστής Προϊόντος
$216K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$174K
Προσελκυστής Προσωπικού
$176K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$322K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$259K
Ερευνητής UX
$119K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Magic Leap, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Έχετε κάποια ερώτηση; Ρωτήστε την κοινότητα.

Επισκεφθείτε την κοινότητα του Levels.fyi για να έρθετε σε επαφή με εργαζόμενους από διαφορετικές εταιρείες, να πάρετε συμβουλές καριέρας και πολλά άλλα.

Επισκεφθείτε Τώρα!

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Magic Leap είναι Μηχανικός Λογισμικού at the Principal Software Engineer level με ετήσια συνολική αμοιβή $324,719. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Magic Leap είναι $169,699.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Magic Leap

Σχετικές Εταιρείες

  • SmartThings
  • Avvo
  • Postmates
  • Zocdoc
  • Collective Health
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι