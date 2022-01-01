Magic Leap Μισθοί

Ο μισθός της Magic Leap κυμαίνεται από $90,554 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Υλικού στο χαμηλό άκρο έως $324,719 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Magic Leap . Τελευταία ενημέρωση: 10/9/2025