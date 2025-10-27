Κατάλογος Εταιρειών
Biogen
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Μηχανολόγος Μηχανικός

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανολόγος Μηχανικός

Biogen Μηχανολόγος Μηχανικός Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανολόγος Μηχανικός in Switzerland στην Biogen κυμαίνεται από CHF 140K έως CHF 196K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Biogen. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CHF 151K - CHF 176K
Switzerland
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CHF 140KCHF 151KCHF 176KCHF 196K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Μηχανολόγος Μηχανικός υποβολές στην Biogen για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

Block logo
+CHF 47.1K
Robinhood logo
+CHF 72.3K
Stripe logo
+CHF 16.2K
Datadog logo
+CHF 28.4K
Verily logo
+CHF 17.9K
Don't get lowballed

Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Biogen?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Μηχανολόγος Μηχανικός προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανολόγος Μηχανικός στην Biogen in Switzerland φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CHF 195,953. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Biogen για τον ρόλο Μηχανολόγος Μηχανικός in Switzerland είναι CHF 139,967.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Biogen

Σχετικές Εταιρείες

  • Verizon
  • ViacomCBS
  • Illumina
  • Amgen
  • Vertex Pharmaceuticals
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι