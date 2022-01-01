ViacomCBS Μισθοί

Ο μισθός της ViacomCBS κυμαίνεται από $61,762 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών στο χαμηλό άκρο έως $413,055 για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ViacomCBS. Τελευταία ενημέρωση: 8/29/2025
33.33%
ΕΤΟΣ 1
33.33%
ΕΤΟΣ 2
33.33%
ΕΤΟΣ 3
Στην ViacomCBS, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
33.33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.33% ετησίως)
33.33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.33% ετησίως)
33.33% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.33% ετησίως)
