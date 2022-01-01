Κατάλογος Εταιρειών
ViacomCBS
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

ViacomCBS Μισθοί

Ο μισθός της ViacomCBS κυμαίνεται από $61,762 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών στο χαμηλό άκρο έως $413,055 για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ViacomCBS. Τελευταία ενημέρωση: 8/29/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Δεδομένων

Μηχανικός DevOps

Μηχανικός Αξιοπιστίας Ιστοτόπου

Διαχειριστής Προϊόντος
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $307K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $134K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $121K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $209K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $160K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $213K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Μάρκετινγκ
Median $118K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
Median $150K
Διαχειριστής Έργων
Median $105K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
Median $110K
Λογιστής
$79.7K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$61.8K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$328K
Διαφημιστικός Συγγραφέας
$92.5K
Ανθρώπινοι Πόροι
$413K
Νομικός
$131K
Σύμβουλος Διοίκησης
$134K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$99.5K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$209K
Προσελκυστής Προσωπικού
Median $100K
Πωλήσεις
$221K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$133K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$101K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.33%

ΕΤΟΣ 1

33.33%

ΕΤΟΣ 2

33.33%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην ViacomCBS, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.33% ετησίως)

  • 33.33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.33% ετησίως)

  • 33.33% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.33% ετησίως)

Έχετε κάποια ερώτηση; Ρωτήστε την κοινότητα.

Επισκεφθείτε την κοινότητα του Levels.fyi για να έρθετε σε επαφή με εργαζόμενους από διαφορετικές εταιρείες, να πάρετε συμβουλές καριέρας και πολλά άλλα.

Επισκεφθείτε Τώρα!

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην ViacomCBS είναι Ανθρώπινοι Πόροι at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $413,055. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ViacomCBS είναι $134,200.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την ViacomCBS

Σχετικές Εταιρείες

  • Comcast
  • Ticketmaster
  • Activision
  • Discovery
  • Skillz
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι