BC Hydro Μισθοί

Ο μισθός της BC Hydro κυμαίνεται από $64,604 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο χαμηλό άκρο έως $96,767 για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της BC Hydro . Τελευταία ενημέρωση: 9/4/2025