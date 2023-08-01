Κατάλογος Εταιρειών
BC Hydro
BC Hydro Μισθοί

Ο μισθός της BC Hydro κυμαίνεται από $64,604 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο χαμηλό άκρο έως $96,767 για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της BC Hydro. Τελευταία ενημέρωση: 9/4/2025

$160K

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$89.1K
Ανθρώπινοι Πόροι
$65.5K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$64.6K

Διαχειριστής Έργων
$68.3K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$96.8K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην BC Hydro είναι Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $96,767. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην BC Hydro είναι $68,290.

Άλλοι Πόροι