Κατάλογος Εταιρειών
AppLovin
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Μάρκετινγκ

  • Όλοι οι Μισθοί Μάρκετινγκ

AppLovin Μάρκετινγκ Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μάρκετινγκ in China στην AppLovin κυμαίνεται από CN¥397K έως CN¥578K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της AppLovin. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CN¥455K - CN¥519K
China
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CN¥397KCN¥455KCN¥519KCN¥578K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 2 ακόμη Μάρκετινγκ υποβολές στην AppLovin για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

Block logo
+CN¥417K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Don't get lowballed

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

100%

ΕΤΟΣ 1

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην AppLovin, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 1 ετών:

  • 100% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% τριμηνιαία)



Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Μάρκετινγκ προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μάρκετινγκ στην AppLovin in China φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CN¥577,898. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην AppLovin για τον ρόλο Μάρκετινγκ in China είναι CN¥396,693.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την AppLovin

Σχετικές Εταιρείες

  • Glu Mobile
  • Electronic Arts
  • Zynga
  • Take-Two Interactive Software
  • Disney
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι