Anthropic Μισθοί

Το εύρος μισθών της Anthropic κυμαίνεται από $311,933 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μάρκετινγκ στο χαμηλότερο άκρο έως $642,600 για Επιχειρησιακές Λειτουργίες στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Anthropic. Τελευταία ενημέρωση: 8/21/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Senior Software Engineer $526K
Lead Software Engineer $635K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$643K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$322K

Μάρκετινγκ
$312K
Πρόγραμμα Εκχώρησης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Anthropic, οι Χορηγήσεις μετοχών/μετοχικών δικαιωμάτων υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:

  • 25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

