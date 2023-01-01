Anthropic Μισθοί

Το εύρος μισθών της Anthropic κυμαίνεται από $311,933 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μάρκετινγκ στο χαμηλότερο άκρο έως $642,600 για Επιχειρησιακές Λειτουργίες στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Anthropic . Τελευταία ενημέρωση: 8/21/2025