Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Ansys κυμαίνεται από $98.7K ανά year για P1 έως $150K ανά year για P4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $136K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Ansys. Τελευταία ενημέρωση: 12/3/2025

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους P1 Software Engineer 1 ( Αρχάριο Επίπεδο ) $98.7K $88.5K $4.7K $5.5K P2 Software Engineer 2 $126K $107K $9.2K $9.8K P3 Senior Software Engineer $139K $114K $13.6K $11.3K P4 Lead Software Engineer $150K $118K $15.9K $16.1K Προβολή 4 Περισσότερων Επιπέδων

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 33 % ΕΤΟΣ 1 33 % ΕΤΟΣ 2 33 % ΕΤΟΣ 3 Τύπος Μετοχών RSU Στην Ansys, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών: 33 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 33.00 % ετησίως )

33 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 33.00 % ετησίως )

33 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 33.00 % ετησίως )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Ansys ?

