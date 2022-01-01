Κατάλογος Εταιρειών
Ansys
Ansys Μισθοί

Το εύρος μισθών της Ansys κυμαίνεται από $22,287 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $190,000 για Μηχανικός Υλικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Ansys. Τελευταία ενημέρωση: 8/21/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
Μηχανολόγος Μηχανικός
P2 $110K
P3 $164K
Μηχανικός Υλικού
Median $190K

Εξυπηρέτηση Πελατών
$63.4K
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$174K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$131K
Μάρκετινγκ
$124K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$113K
Οπτικός Μηχανικός
$62.3K
Διευθυντής Προϊόντος
$131K
Διαχειριστής Έργου
$179K
Προσλήψεις
$107K
Πωλήσεις
$133K
Μηχανικός Πωλήσεων
$39.3K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$123K
Τεχνικός Συγγραφέας
$87.1K
Πρόγραμμα Εκχώρησης

33%

ΕΤΟΣ 1

33%

ΕΤΟΣ 2

33%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχής
RSU

Στην Ansys, οι RSUs υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 3 ετών:

  • 33% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.00% ετήσια)

  • 33% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.00% ετήσια)

  • 33% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.00% ετήσια)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Ansys είναι ο Μηχανικός Υλικού με ετήσια συνολική αποζημίωση $190,000. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Ansys είναι $111,360.

