Ansarada Μισθοί

Ο μισθός της Ansarada κυμαίνεται από $36,709 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $239,222 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Ansarada . Τελευταία ενημέρωση: 8/26/2025