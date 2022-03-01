Angi Μισθοί

Ο μισθός της Angi κυμαίνεται από $49,750 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $280,812 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Angi . Τελευταία ενημέρωση: 8/29/2025