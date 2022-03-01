Κατάλογος Εταιρειών
Angi Μισθοί

Ο μισθός της Angi κυμαίνεται από $49,750 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $280,812 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Angi. Τελευταία ενημέρωση: 8/29/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $195K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
L3 $274K
L4 $281K

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $207K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $138K
Προσελκυστής Προσωπικού
Median $130K
Διοικητικός Βοηθός
$112K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$167K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$169K
Ανθρώπινοι Πόροι
$130K
Μάρκετινγκ
$78.6K
Πωλήσεις
$49.8K
Ερευνητής UX
$184K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Angi, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Angi είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the L4 level με ετήσια συνολική αμοιβή $280,812. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Angi είναι $169,150.

Άλλοι Πόροι