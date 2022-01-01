Κατάλογος Εταιρειών
Chewy
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Chewy Μισθοί

Ο μισθός της Chewy κυμαίνεται από $41,392 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $557,200 για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Chewy. Τελευταία ενημέρωση: 11/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer 1 $143K
Software Engineer 2 $207K
Software Engineer 3 $242K
Staff Software Engineer $362K

Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Μηχανικός Επιχειρησιακής Ευφυΐας

Ερευνητής Επιστήμονας

Επιστήμονας Δεδομένων
Data Scientist 1 $116K
Data Scientist 2 $178K
Data Scientist 3 $226K
Staff Data Scientist $448K
Διευθυντής Προϊόντος
Senior Product Manager $244K
Associate Director Product Management $298K

Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?

Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?

I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...

54 40
54 40
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Software Development Manager $304K
Director $519K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $170K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
Median $140K
Διευθυντής Προγραμμάτων
Median $219K
Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων
Median $260K
Επιχειρηματικός Αναλυτής
Median $170K
Μάρκετινγκ
Median $296K
Διευθυντής Έργων
Median $202K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $157K
Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών
Median $128K
Ανθρώπινο Δυναμικό
Median $200K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
Median $61.3K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
Median $230K
Επιχειρηματικές Λειτουργίες
$112K
Επιχειρηματική Ανάπτυξη
$487K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$41.4K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$557K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$201K
Στελέχωση Προσωπικού
Median $172K
Πωλήσεις
$145K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$251K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Chewy, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)

Έχετε κάποια ερώτηση; Ρωτήστε την κοινότητα.

Επισκεφθείτε την κοινότητα του Levels.fyi για να έρθετε σε επαφή με εργαζόμενους από διαφορετικές εταιρείες, να πάρετε συμβουλές καριέρας και πολλά άλλα.

Επισκεφθείτε Τώρα!

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Chewy είναι Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $557,200. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Chewy είναι $204,651.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Chewy

Σχετικές Εταιρείες

  • eBay
  • Etsy
  • Grubhub
  • Poshmark
  • Tesla
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι