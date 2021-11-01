Κατάλογος Εταιρειών
AMI Μισθοί

Το εύρος μισθών της AMI κυμαίνεται από $25,596 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $170,850 για Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της AMI. Τελευταία ενημέρωση: 8/11/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $28.7K
Λογιστής
$152K
Διευθυντής Προϊόντος
$25.6K

Πωλήσεις
$32.9K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$159K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$171K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην AMI είναι ο Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $170,850. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην AMI είναι $92,452.

Άλλοι Πόροι