Kofax Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της Kofax είναι $71,142 για έναν Μηχανικός Λογισμικού . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Kofax . Τελευταία ενημέρωση: 11/25/2025