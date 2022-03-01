Κατάλογος Εταιρειών
Alpha FMC Μισθοί

Ο μισθός της Alpha FMC κυμαίνεται από $107,460 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρηματικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $144,167 για έναν Διευθυντής Έργων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Alpha FMC. Τελευταία ενημέρωση: 11/13/2025

Επιχειρηματικός Αναλυτής
$107K
Σύμβουλος Διοίκησης
$118K
Διευθυντής Έργων
$144K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Alpha FMC είναι Διευθυντής Έργων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $144,167. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Alpha FMC είναι $117,983.

