Aerojet Rocketdyne Μισθοί

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Aerojet Rocketdyne είναι ο Μηχανικός Υλικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $180,095. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.