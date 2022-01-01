Κατάλογος Εταιρειών
Aerojet Rocketdyne Μισθοί

Το εύρος μισθών της Aerojet Rocketdyne κυμαίνεται από $65,325 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλότερο άκρο έως $180,095 για Μηχανικός Υλικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Aerojet Rocketdyne. Τελευταία ενημέρωση: 8/15/2025

$160K

Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $120K
Λογιστής
$109K
Αεροδιαστημικός Μηχανικός
$75.4K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$65.3K
Επιστήμονας Δεδομένων
$91.5K
Μηχανικός Υλικού
$180K
Διευθυντής Προγράμματος
$104K
Διαχειριστής Έργου
$120K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$96.9K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Aerojet Rocketdyne είναι ο Μηχανικός Υλικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $180,095. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Aerojet Rocketdyne είναι $104,259.

Άλλοι Πόροι