MessageBird Μισθοί

Ο μισθός της MessageBird κυμαίνεται από $51,900 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινο Δυναμικό στο χαμηλό άκρο έως $156,777 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της MessageBird . Τελευταία ενημέρωση: 11/27/2025