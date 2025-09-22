Κατάλογος Εταιρειών
Activision Blizzard
Activision Blizzard Διαχειριστής Προγραμμάτων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Προγραμμάτων in United States στην Activision Blizzard κυμαίνεται από $84K έως $115K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Activision Blizzard. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$91K - $108K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$84K$91K$108K$115K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Activision Blizzard, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διαχειριστής Προγραμμάτων στην Activision Blizzard in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $115,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Activision Blizzard για τον ρόλο Διαχειριστής Προγραμμάτων in United States είναι $84,000.

Άλλοι Πόροι