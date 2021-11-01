Accolade Μισθοί

Ο μισθός της Accolade κυμαίνεται από $26,330 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $422,875 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Accolade . Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025