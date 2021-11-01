Κατάλογος Εταιρειών
Accolade
Accolade Μισθοί

Ο μισθός της Accolade κυμαίνεται από $26,330 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $422,875 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Accolade. Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $136K
Διευθυντής Προϊόντος
Median $282K
Επιχειρηματικές Λειτουργίες
$32.1K

Εξυπηρέτηση Πελατών
$56.2K
Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών
$26.3K
Αναλυτής Δεδομένων
$150K
Επιστήμονας Δεδομένων
$163K
Ανθρώπινο Δυναμικό
$215K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$67.3K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$60.3K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$423K
Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων
$176K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Accolade είναι Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $422,875. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Accolade είναι $143,124.

