Κατάλογος Εταιρειών
Aetna
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Aetna Μισθοί

Το εύρος μισθών της Aetna κυμαίνεται από $25,425 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $258,703 για Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Aetna. Τελευταία ενημέρωση: 8/15/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Επιστήμονας Δεδομένων
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

Πληροφορική Υγείας

Μηχανικός Λογισμικού
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

Μηχανικός Δεδομένων

Αναλογιστής
Median $141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Διευθυντής Προϊόντος
Median $201K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
Median $102K
Λογιστής
$95.1K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$101K
Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
$115K
Πολιτικός Μηχανικός
$58.8K
Αναλυτής Δεδομένων
$115K
Οικονομικός Αναλυτής
$82.6K
Σύμβουλος Διαχείρισης
$172K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$25.4K
Διαχειριστής Έργου
$98K
Πωλήσεις
$101K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$199K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$259K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Aetna είναι ο Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $258,703. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Aetna είναι $124,355.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Aetna

Σχετικές Εταιρείες

  • eHealth
  • WW International
  • SmileDirectClub
  • CVS Health
  • Humana
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι