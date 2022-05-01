Unternehmensverzeichnis
VTEX
VTEX Gehälter

VTEXs Gehaltsbereich reicht von $30,845 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $215,070 für einen Vertrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von VTEX. Zuletzt aktualisiert: 11/13/2025

Software-Ingenieur
Software Engineer $30.8K
Senior Software Engineer $42.3K
Unternehmensberater
$84.1K
Marketing
$80.2K

Produktdesigner
$51.6K
Produktmanager
$60K
Vertrieb
$215K
Software-Engineering-Manager
$212K
Lösungsarchitekt
$66.5K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei VTEX ist Vertrieb at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $215,070. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei VTEX beträgt $66,455.

Weitere Ressourcen