Vistex Gehälter

Vistexs Gehaltsbereich reicht von $81,332 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $157,182 für einen Projektmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Vistex . Zuletzt aktualisiert: 11/19/2025