upGrad Gehälter

upGrads Gehaltsbereich reicht von $11,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $53,752 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von upGrad . Zuletzt aktualisiert: 11/16/2025