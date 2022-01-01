Unternehmensverzeichnis
upGrad
upGrad Gehälter

upGrads Gehaltsbereich reicht von $11,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $53,752 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von upGrad. Zuletzt aktualisiert: 11/16/2025

Produktmanager
Median $21.6K
Marketing
Median $27.3K
Software-Ingenieur
Median $53.8K

Vertrieb
Median $11K
Datenwissenschaftler
Median $22.6K
Geschäftsentwicklung
$11.8K
Produktdesigner
$14.3K
Programmmanager
$45.5K
Software-Engineering-Manager
$49.8K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei upGrad ist Software-Ingenieur mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $53,752. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei upGrad beträgt $22,635.

