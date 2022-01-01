Unternehmensverzeichnis
Unacademy Gehälter

Unacademys Gehaltsbereich reicht von $7,437 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Geschäftsentwicklung am unteren Ende bis $108,771 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Unacademy. Zuletzt aktualisiert: 10/12/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $31.3K

Backend-Softwareentwickler

Produktmanager
Median $28.8K
Buchhalter
$101K

Business-Analyst
$29.9K
Geschäftsentwicklung
$7.4K
Datenanalyst
$30.1K
Datenwissenschaftler
$42.6K
Personalwesen
$63.9K
Marketing
$48.4K
Produktdesigner
$21.6K
Programmmanager
$26.2K
Vertrieb
Median $8.1K
Software-Engineering-Manager
Median $109K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Unacademy unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Unacademy ist Software-Engineering-Manager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $108,771. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Unacademy beträgt $30,102.

