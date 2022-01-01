Unternehmensverzeichnis
Treasure Data
Treasure Data Gehälter

Treasure Datas Gehaltsbereich reicht von $75,750 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Technischer Programmmanager am unteren Ende bis $225,000 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Treasure Data. Zuletzt aktualisiert: 10/26/2025

Software-Ingenieur
Median $195K
Produktmanager
Median $225K
Datenanalyst
$81.6K

Datenwissenschaftler
$111K
Marketing
$222K
Produktdesigner
$145K
Vertrieb
$205K
Vertriebsingenieur
$102K
Software-Engineering-Manager
$208K
Lösungsarchitekt
$196K
Technical Account Manager
$173K
Technischer Programmmanager
$75.7K
Die bestbezahlte Position bei Treasure Data ist Produktmanager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $225,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Treasure Data beträgt $184,181.

