Proofpoint
Proofpoint Gehälter

Proofpoints Gehaltsbereich reicht von $72,436 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenwissenschaftler am unteren Ende bis $543,150 für einen Marketing am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Proofpoint. Zuletzt aktualisiert: 9/17/2025

$160K

Software-Ingenieur
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Buchhalter
Median $134K
Data-Science-Manager
Median $420K

Produktmanager
Median $225K
Software-Engineering-Manager
Median $394K
Vertrieb
Median $142K
Business-Analyst
$79.6K
Datenwissenschaftler
$72.4K
Finanzanalyst
$112K
Personalwesen
$169K
Informationstechnologe (IT)
$265K
Marketing
$543K
Produktdesigner
$134K
Personalvermittler
$154K
Cybersicherheitsanalyst
$127K
Technischer Programmmanager
$186K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Proofpoint unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Proofpoint ist Marketing at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $543,150. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Proofpoint beträgt $169,150.

