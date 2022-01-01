Unternehmensverzeichnis
thredUP
thredUP Gehälter

thredUPs Gehaltsbereich reicht von $91,728 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktmanager am unteren Ende bis $226,000 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von thredUP. Zuletzt aktualisiert: 11/16/2025

Unternehmensanalyst
$134K
Kundenservice
$101K
Marketing
Median $115K

Produktmanager
$91.7K
Software-Ingenieur
Median $226K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei thredUP ist Software-Ingenieur mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $226,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei thredUP beträgt $115,000.

