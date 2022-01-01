thredUP Gehälter

thredUPs Gehaltsbereich reicht von $91,728 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktmanager am unteren Ende bis $226,000 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von thredUP . Zuletzt aktualisiert: 11/16/2025