Under Armour
Under Armour Gehälter

Under Armours Gehaltsbereich reicht von $32,401 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $284,415 für einen Modedesigner am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Under Armour. Zuletzt aktualisiert: 9/21/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $128K
Produktmanager
Median $96.8K
Data-Science-Manager
$240K

Datenwissenschaftler
Median $118K
Modedesigner
$284K
Personalwesen
$172K
Informationstechnologe (IT)
$165K
Marketing
$162K
Marketing-Operations
$86.2K
Maschinenbauingenieur
$123K
Personalvermittler
$107K
Vertrieb
$32.4K
Cybersicherheitsanalyst
$163K
Software-Engineering-Manager
$190K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Under Armour ist Modedesigner at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $284,415. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Under Armour beträgt $144,903.

Weitere Ressourcen