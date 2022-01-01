Under Armour Gehälter

Under Armours Gehaltsbereich reicht von $32,401 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $284,415 für einen Modedesigner am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Under Armour . Zuletzt aktualisiert: 9/21/2025