Tencent Holdings
Tencent Holdings Gehälter

Tencent Holdings's Gehaltsbereich reicht von $43,084 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Business Analyst am unteren Ende bis $666,650 für einen Informationstechnologe (IT) am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Tencent Holdings. Zuletzt aktualisiert: 8/16/2025

$160K

Business Analyst
$43.1K
Geschäftsentwicklung
$108K
Data Scientist
$63.5K

Informationstechnologe (IT)
$667K
Rechtswesen
$301K
Partnermanager
$158K
Produktmanager
$55.9K
Software-Ingenieur
$102K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Tencent Holdings gemeldet wurde, ist Informationstechnologe (IT) at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $666,650. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Tencent Holdings gemeldet wurde, beträgt $104,824.

Andere Ressourcen